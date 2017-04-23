Ankaragücü TFF 1. Lig'e yükseldi

Kraliçenin tacındaki milyonluk sır

Dünyanın en büyük elması, Kuh-i Nur. Hindistan'da bulunduktan sonra, İngiltere Kraliçesi'nin tacına konulan Kuh-i Nur'un henüz değerinin üzerine çıkan bir elmas dünyada yok. 'Nur Dağı' anlamına gelen elmasın hikayesi ise oldukça ilginç.