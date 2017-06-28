Antalya Open ATP Tenis Turnuvası'nda Marsel İlhan ikinci turda elendi

Antalya'nın Serik İlçesi'nde devam eden Antalya Open ATP Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Marsel İlhan, ikinci turda Alman rakibi Daniel Altmaier'e 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Türk Ekonomi Bankası'nın ana sponsorluğunda Kaya Palazzo Hotel tesislerinde oynanan Antalya Open ATP Turnuvası'nın ikinci turunda Türk tenisçi Marsel İlhan ile Alman Daniel Altmaier karşılaştı.

Çok çekişmeli geçen maçın ilk setini Altmaier 6-3 aldı. İkinci seti 6-3 Marsel İlhan kazandı.

Çekişmeli geçen üçüncü seti 7-6 kazanan Altmaier maçı da 2-1 kazanarak yoluna devam ederken, Marsel İlhan ise turnuvaya veda etti.