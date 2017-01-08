Antalyaspor, Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti
Beşiktaş ile Antalyaspor, devre arası kampını geçirdikleri Antalya'da hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Antalya Arena'da oynanan mücadeleyi Antalyaspor 4-2'lik skorla kazandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 40. dakikada Zeki, 43. dakikada M'Billa, 59. dakikada Celustka ve 70. dakikada Motta'dan geldi. Beşiktaş'ın gollerini ise 62. ve 67. dakikalarda Talisca kaydetti.
Beşiktaş'ta yeni transfer Ryan Babel ilk 11'de sahaya çıkarken, siyah-beyazlılar mücadeleye; Fabri, Marcelo, Atınç, Beck, Adriano, Tolgay, Gökhan İnler, Olcay, Kerim, Talisca, Babel 11'iyle çıktı. Veli Kavlak da, uzun süre sonra sahalara döndü.
ETO'O FORMA GİYMEDİ
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde gündeminde olan Samuel Eto'o, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de yer almadı. Kamerunlu yıldız, maç oynanırken yan sahada çalışmalarını sürdürdü.
ORMAN MAÇA GELMEDİ!
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk maçı tribünde takip ederken Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve diğer Beşiktaşlı yöneticiler Siyah Beyazlı takımın Antalyaspor ile yaptığı hazırlık maçına gitmedi.
BABEL İLK KEZ...
Beşiktaş'ın Deportivo La Coruna'dan yeni transferi Ryan Babel, siyah beyazlı formayla Antalyaspor hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı.
SALİH DURSUN İLK MAÇINDA
Antalyaspor'un Galatasaray'dan transfer ettiği Salih Dursun da Beşiktaş karşısında ilk maçına çıktı.
BEŞİKTAŞ İSTANBUL'A DÖNÜYOR
Antalya kampını noktalayan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından 10 Ocak Salı günü saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı idmanla sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.