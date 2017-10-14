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Antalyaspor - Göztepe: 1-3

Süper Lig'de Göztepe fırtınası sürüyor. Ligin 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olan İzmir ekibi, rakibini deplasmanda 3-1 yendi.

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Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 8 ve 19'da Adis Jahovic ile 90+2'de Ömer Şişmanoğlu kaydetti. Bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a yükselten Makedon santrfor Jahovic, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'deki performansıyla Göztepe'nin 14 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki Jahovic, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 48 resmi karşılaşmada toplam 30 gol sevinci yaşadı.

Antalyaspor'un tek sayısını ise 27'de Maicon attı. Evsahibi ekipte Sandro, 28'de çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan Göztepe, ligde son 6 maçının 5'i kazandı. İzmir ekibi puanını da 16'ya yükseltti.

Antalyaspor ise yeni teknik direktörü Leonardo ile çıktığı ikinci maçtan da mağlup ayrıldı. Akdeniz ekibi 6 puanda kaldı.

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