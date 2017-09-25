Antalyaspor: 3 Osmanlıspor: 0

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 6. hafta son maçında Antalyaspor sahasında Osmanlıspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde Antalyaspor 6 puanla 13. sıraya yükselirken, Osmanlıspor ise 1 puanla 18. ve son sırada kaldı.

Goller: Dk. 5 Samuel Eto'o (Penaltıdan), Dk. 41 Samir Nasri, Dk. 85 Maicon Marques (Antalyaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 76 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)