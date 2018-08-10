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Antalyaspor basketbol liginden çekilme kararını açıkladı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Antalyaspor, ekonomik sebeplerden dolayı ligden çekildi

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Basketbol Ligi ekiplerinden Antalyaspor, ekonomik sebeplerden dolayı ligden çekilme kararı aldı.

Antalyaspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Antalyaspor A.Ş. çatısı altında 2016-2017 sezonunda, Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne katılarak tekrar aktif hale gelen basketbol şubemiz, tamamen mali sebepler nedeniyle yönetim kurulumuz kararıyla ligden çekilme kararı almıştır" ifadeleri yer aldı.

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kanan, maddi nedenlerden dolayı yönetim olarak ligden çekilme kararı aldıklarını söyledi. Kanan, "Hiç istemeyerek çekildik. Kulübün borcu, mali durumu nedeniyle bu kararı aldık. Sürdürebilmek için elimizden geleni yaptık. İstemeyerek aldığımız bu karar nedeniyle çok üzgünüm" diye konuştu.

Antalyaspor basketbol takımında oyunculara geçmişe dönük 3 maaş ödeme yapılamadığı, toplam borcun 1.2 milyon liraya ulaşması nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından transfer yasağı tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı iddia edildi.

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