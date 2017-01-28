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Antalyaspor çıkışını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u Samuel Eto'o'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve çıkışını sürdürdü.

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Antalyaspor, golcüsü Samuel Eto'o ile güldü. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor, Antalya Arena'da karşılaştı. Ev sahibi ekip Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o'nun attığı iki golle 2-1 mağlup etti. 

Üst üste 4. maçını kazanan Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 76. dakikalarda Samuel Eto'o kaydetti. Deplasman ekibi Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü 41. dakikada Vagner Love attı. 

Bu galibiyetle birlikte Antalyaspor, puanını 31'e çıkartıp 5. sıradaki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor ise 18 puanla 15. sırada kaldı.

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