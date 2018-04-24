Antalyaspor maçı öncesi sarı-lacivert renkteki peruklar da içeri sokulmadı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maç öncesinde güvenlik önlemleri üst düzeyde tuttu. Polis maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı aletlerle birlikte perukları da içeri sokmadı.
Antalyaspor maçı öncesi güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu. Hafta arasında Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylar sonrası dün maça gelen taraftarlar sıkı aramadan geçirildi.
Polisin maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı maddeler toplanırken, taraftarların yanlarında getirdikleri sarı-lacivert renkteki peruklar da içeri sokulmadı. Hatırlanacağı gibi kupa derbisinde Beşiktaş kulübesine peruk da atılmıştı.
(Sabah)
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