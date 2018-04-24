Antalyaspor maçı öncesi sarı-lacivert renkteki peruklar da içeri sokulmadı Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maç öncesinde güvenlik önlemleri üst düzeyde tuttu. Polis maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı aletlerle birlikte perukları da içeri sokmadı.