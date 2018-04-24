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Antalyaspor maçı öncesi sarı-lacivert renkteki peruklar da içeri sokulmadı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maç öncesinde güvenlik önlemleri üst düzeyde tuttu. Polis maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı aletlerle birlikte perukları da içeri sokmadı.

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Antalyaspor maçı öncesi güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu. Hafta arasında Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylar sonrası dün maça gelen taraftarlar sıkı aramadan geçirildi.

Polisin maç öncesi yaptığı aramada yaralayıcı maddeler toplanırken, taraftarların yanlarında getirdikleri sarı-lacivert renkteki peruklar da içeri sokulmadı. Hatırlanacağı gibi kupa derbisinde Beşiktaş kulübesine peruk da atılmıştı.

(Sabah)

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