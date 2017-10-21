Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo: Galibiyeti hak eden taraf kesinlikle bizdik

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçıyla ilgili, "Bugün galibiyete ihtiyacımız vardı ve galibiyeti hak eden taraf kesinlikle bizdik." dedi. Brezilyalı teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki mağlubiyetten sonra alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Antrenmanlarda fedakarlık yaparak ve tabiri caizse acı çekerek bugünlere kadar geldiklerini ifade eden Leonardo, "Takımın başına geldiğim ligin 6. haftasından bu yana taktik ve sistem anlamında birçok değişikliğe gittik. Futbolcuları bölgelerinde iyi bir şekilde oynatmak adına çok fazla değişiklikler yaptık. Bugün de bu sistemi oturtmak ve verim almak adına çok önemli bir gündü. Bugün galibiyete ihtiyacımız vardı ve galibiyeti hak eden taraf kesinlikle bizdik." diye konuştu.

Genç oyuncu Harun Alpsoy'un karşılaşmaya ilk 11'de başlaması ve iyi bir oyun ortaya koymasının kendisi için ikinci bir mutluluk sebebi olduğunun altını çizen Leonardo, karşılaşmanın Harun'un cesareti ve kazanacağı tecrübeler açısından önemli geçtiğini vurguladı. Leonardo, Harun'un yetenekli bir oyuncu olduğunu aktararak, "İçinde bulunduğumuz durum onun açısından da kolay değildi. Onun için de bu bir sınavdı. Bu sınavı da iyi bir şekilde atlattı. Kendini geliştirerek çok daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Leonardo, Kasımpaşalı Murillo'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili soru üzerine, o pozisyonu çok iyi göremediğini dile getirdi. Hakemlerin bazen doğru bazen hatalı kararlar verdiğini belirten Leonardo, kendilerinin de Göztepe karşısında 10 kişi kaldığını, bunun futbolun bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Kemal Özdeş'ten hakem eleştirisi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş de ligin 9. maçını oynadıklarını ve kaybettiklerini belirterek, karşılaşmada son ana kadar büyük bir inançla gol atmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Karşılaşmayı izleyen seyirciler için zevkli ve çekişmeli bir maç olduğunu dile getiren Özdeş, şunları kaydetti: "Çok fazla futbol konuşmak istemiyorum. 23 yıldır antrenörlük yapıyorum. Buralara gelebilmek için büyük mücadeleler verdim. Şimdi maçın bir anı var ki, çok net, herkesin gördüğü, rakip takım antrenörünün dahi gördüğü bir pozisyonda, hakem cesaret edip ikinci sarı kartı gösteremedi. Rakip takım antrenörü iki dakika sonra oyuncusunu oyundan aldı. Ondan daha zayıf bir pozisyonda, orta sahada gol pozisyonu olmayacak bir pozisyonda, ikinci sarı kartı çok kolay gösterdi. Bu sahada emek harcayan insanlar, kulüpler için futbol bir yaşam biçimi. Çeyrek asırdır mücadele veriyorum. Bazı hakemlerimiz için bu iş belki bir hobi, belki bir para kazanma alanı ama maçlar eşit şartlarda oynansın istiyorum. Ligin 9. haftasında takıma, puana, şehre göre maç yönetilmemeli. Buna çok üzülüyorum. Antalyaspor kaliteli bir takım. Geçtiğimiz hafta 10 kişiyle Göztepe maçını da kazanabilirdi. Ama eşit şartlarda oynayamadığımız için üzülüyorum."