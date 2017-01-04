Antalyaspor yeni tesislerini devraldý

Antalya Büyükþehir Belediyesi'nin Döþemealtý'nda 43 milyon 187 bin TL'lik yatýrýmla hayata geçirdiði Antalyaspor Tesisleri, düzenlenen protokolle kýrmýzý-beyazlý ekibe devredildi.

Avrupa'nýn en kapsamlý spor tesisleri olarak dikkat çeken Antalyaspor Tesisleri, 7 Ocak'ta kapýlarýný açacak. Gerçekleþen törende konuþma yapan Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Menderes Türel, yapýlan bu tesisle Antalyaspor'un, Türk futboluna çok büyük katkýlarda bulunacaðýný belirtti.

Konuþmasýna Ýstanbul'da yaþanan terör saldýrýnda hayatýný yitirenlere baþsaðlýðý dileyerek baþlayan Türel; "Ailelere baþ saðlýðý diliyorum. Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen hainlerin planlamýþ olduðu saldýrýlar bir süre daha devam edebilir. Milletin içine fitne sokmaya, devleti zayýf göstermeye, kaos ortamý oluþturarak 15 Temmuz’da yapamadýklarýný yapmaya çalýþýyorlar. Türkiye 15 Temmuz’da canýný ortaya koyarak bozduðu oyunu bozmaya devam edecek. Hainler darbe kalkýþmasý içindeyken biz yatýrýmlarýmýzý inceliyorduk. Çok iyi planlanmýþ, insanlýk dýþý saldýrýlar yaþýyoruz. Dayanmak, isyan etmemek kolay deðil. Bunu hiçbir þekilde dýþarý vuramayýz. Oyunun hedef belli. Oyunu oynayanlar da belli. Bir camiye bir cemevine de saldýrabilirler. Tahriklere kapýlmak son derece yanlýþtýr. Milletin iradesinin sarsýlmayacaðýný göstermek zorundayýz. Acý ne kadar büyük olursa olsun, terörün hayatý kesintiye uðratmasýna, umutsuzluða müsaade edemeyiz. Bu, terörün deðirmenine su taþýr. Teröre, savaþa raðmen Türkiye geliþmeye ve kalkýnmaya devam ediyor. Antalya’da her hafta temel atma ya da açýlýþ yapýyoruz. Bu tesis de en güzel ispatlarýndan biridir" diye konuþtu.

'Eski Antalyaspor kulüp binasý, þimdiki Rus Konsolosluðu'ydu'

Antalyaspor’un her zaman daha da büyüyeceðini açýklayan Türel, "Þu anki Rus Konsolosluðu, Antalyaspor kulüp binasýydý. Nerelerden nerelere geldik. Görünüyor ki Antalyaspor emin ellerde ve yoluna emin adýmlarla devam ediyor. Bu projeye ilk baþkanlýk dönemimizde baþlamýþtýk. Dünyada en iyi tesislerden kabul edilen Fransa Milli Takýmý'nýn tesislerini inceledik. Alan tahsisini çözümledik ve yola çýktýk. 15 Eylül 2014’de protokolle tesislerin yapýmýna baþladýk. 'Nikah masasýnda attýðým imza kadar heyecanlýyým' demiþtim. Þimdi o meyveleri topluyoruz. O protokollerin meyvesi bu tesislerdir. Bürokratik engelleri aþmak için ciddi adýmlar attýk" dedi.

Eksiksiz bir kamp tesisini Antalyaspor'a hediye ettiklerini kaydeden Türel, "Antalya hayalleri ve vizyon projeler gençliðimizden bu yana konuþtuðumuz projelerdir. Bu tesisler kolay olmuyor, bu hizmetler Antalya’nýn birlik ve bütünlüðüyle oluyor. Aramýza nifak sokmak isteyen, tuzak kurmak isteyen çok. Onlarýn aramýza girmesine izin verirsek evimizde dahi rahat uyuyamayýz. Antalya’nýn geleceðine dinamit koymak isteyenlere hep birlikte ‘dur’ demeliyiz. 450 günde tesis inþaatýný bitirdik. Burasý profosyonel, U19 ve U21 takýmlarýna hizmet verecek. Eski tesisler de altyapýnýn emrinde olacak" ifadelerine yer verdi.

Antalyaspor’la ilgili bir kolej ve akademi hayali olduðunun da altýný çizen Türel, "Kolej için 100 dönümlük arazi tahsisini tamamladýk. Barcelona Koleji'ni ziyaret ettim. Hayallerimin altýnda çýktý. Arda ile bunu deðerlendirdik. Biz çok daha büyük bir ufukla Barcelona’nýn üzerindeki bir tesisi Antalya’ya kazandýracaðýz. Projesi hazýr. Antalyaspor Koleji'nin temellerini atacaðýz. Ardýndan akademi ve üniversite var. Ýlkokuldan baþlayarak yetenek sýnavýyla bu okullara öðrenci alýnacak ve lise son sýnýfa kadar Antalyaspor Koleji'nde Türkiye ve Dünyanýn yýldýzlarý olarak geliþecek. Hatta yatýlý olacaklar. 10-15 sene sonra Türk Milli Takýmý'nýn birçok yýldýzý Antalyaspor Koleji mezunu olarak altýn madalyalar kazanarak bizleri temsil edecek" dedi.

"Hayal görüyor dediler"

"Tesisler yapýlýrken 'hayal görüyor' diyenler oldu. Hayal etmezseniz gerçekleþmez" diyen Türel, "Kötü mü oldu. Bugün Antalyaspor ortalama 10 bin, büyük maçlarda 30 bin biletli seyirciye oynuyor. Stat, trafiði sýkýþtýrýyormuþ. Yapýldý bitti. Onlar da çözülecek. Bir sýkýþýklýk gören var mý? Gol sesinden sonra taraftarýn sesinden hastanedeki hastalar rahatsýz oluyormuþ. Hastanelerin camlarý çift katlý. Örümcek kafalýlar hep bu hizmetleri engellemek için gayret ettiler. Biz bu hizmetlerin hiçbirini siyasi beklentiyle yapmýyoruz. Bizim bir tek hesabýmýz var Antalya’nýn ve Antalyaspor'un kazanmasýdýr. Ýlahi bir güç gelse 'Ey Menderes Türel, biz sana bu tesislerin hepsini baðýþlýyoruz, sen al þu dosya kaðýdýný, istifaný yaz ve git. Bu tesisleri biz Antalyaspor’a bahþedeceðiz' dese, o kaðýda imza atarým. Yeter ki Antalya kazansýn" dedi.

Kendi isminin verilmesini kabul etmedi

Türel, tesislere isminin verilmesi ile ilgili olarak ise, milletin parasýyla yapýlan tesislere görevdeyken isminin verilmesini prensip açýsýndan doðru bulmadýðýný kaydetti. Türel, açýlýþ töreninde tesislere verilecek ismi açýklayacaðýný da sözlerine ekledi.

Antalyaspor Kulübü Derneði Baþkaný Nafiz Tanýr, tesislerin bir protokolle derneðe teslim edildiðini söyledi. Antalyaspor’un önünün açýk olduðunu dile getiren Tanýr, "Antalyaspor’un bu tesis dýþýnda baþka tesislerinin de yapýmý gerçekleþecektir. Antalyaspor’un önü açýktýr, daha çok yapacaklarýmýz var" dedi.

Antalyaspor Vakýf Baþkaný Dündar Uluðkay da, bugünün Antalyaspor için bir milat olduðunu belirterek, Antalyaspor’un rüyalarýnýn gerçekleþtiðini vurguladý. Avrupa takýmý olmak istediklerini ifade eden Uluðkay, "Bundan sonrasý baþarý. Baþarý kuvvetler birliði ile gelir. Bir bütün olarak, Menderes Türel’in etrafýnda olursak baþarý gelir. Antalyaspor, Barcelona olabilir" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rýza Çalýmbay da, belediye baþkaný Menderes Türel'in Antalyaspor'a çok þey kattýðýný belirterek, "Antalyaspor için Menderes Türel çok büyük bir þans. Tabii ki tesislerin ardýndan hedeflerin de büyümesi gerekiyor. Futbol kenti bir yerde, takýmýn yukarýya oynamasý gerekiyor. Bu seneyi iyi atlatýp gelecek sene yukarýya oynayacaðýmýza inanýyorum" diye konuþtu.

Antalyaspor Kulübü Baþkaný Ali Þafak Öztürk de, Antalyaspor'un iyi tesislere sahip olmasý gerektiðini belirterek, "Bu gibi tesislerin ardýndan büyük baþarýlar gelir. Bu tesislerin açýlmasýndan gurur duyuyorum. Avrupa’da bir çok tesis gezdik. Ama bu standartlarda, bu kadar ihtiyaçlarý karþýlayan tesis görmedim. Bu büyük hedefleri tamamlayacaðýmýz bir yer olacak. O þampiyonluklarý görebilecek kývamda olacaktýr. Burada önemli olan, bu tesislerin baþkanýn adýný taþýmasýdýr. Yani Menderes Türel Tesisleri olmalýdýr" dedi.

Konuþmalarýn ardýndan Menderes Türel, Nafiz Tanýr ve Ali Þafak Öztürk devir protokolünü imzaladý. Menderes Türel tesis içi ve dýþýnda incelemelerde bulunurken, Ali Þafak Öztürk'le birlikte bilardo ve langýrt oynamayý da ihmal etmedi.

Tesis hakkýnda

135 bin metrekarelik alanýn 17 bin 400 metrekaresi kapalý alan. Tesislerde 4 adet aydýnlatmalý çim futbol sahasý, 2 adet mini antrenman sahasý, 2 adet tenis kort, 1 adet kapalý yarý olimpik yüzme havuzu, 1 adet fizik tedavi ve rehabilitasyon havuzu, 385 kiþilik konferans salonu, seminer ve eðitim odalarý, geniþ fuaye ve bekleme alanlarý ile mescit, 126 kiþilik konaklama imkaný sunan 64 standart 2 süit toplam 66 adet oda, restoran, oyun salonlarý, hobi odalarý, fitness salonu, SPA, hamam, sauna ve jakuzi, 152 araçlýk otopark,1500 kiþilik seyirci kapasiteli tribün bulunmakta.