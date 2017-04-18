Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etmeye hazırlanan Antalyaspor hazırlıklarına devam etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Trabzonspor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde devam etti. Antalyaspor, haftanın ikinci antrenmanına düz koşu ile başlayıp beşe iki ile devam etti. Daha sonra istasyonda çabukluk-koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale taktik çalışması ile sona erdi. Sakatlıkları süren Emre Güral ile Kenan Horic antrenmana katılmazken, Chico takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
 
PEHLİVANLARDAN BAKLAVA
 
Hafta sonu Döşemealtı Belediyesi'nin düzenleyeceği yağlı güreşlerde çayıra çıkacak olan başpehlivanlar Orhan Okulu, Serkan Serttürk, Ali Yanatma, Ali Altun, İsmail Koç, başaltında güreşen Okan Acar, Kırkgöz Döşemealtı Spor Kulübü'nün güreş antrenörü Kemal Yılmaz ve Döşemealtı Belediyesi'nin meclis üyelerinden Ramazan Bahsi ile birlikte Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek antrenmanı izledi.
 
Antrenman bitiminde Antalyasporlu futbolculara baklava ikram edip Trabzonspor maçı için başarı dileklerinde bulunan pehlivanlar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile futbolculara 23 Nisan Pazar günü yapılacak 12. Geleneksel Döşemealtı Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Referandum öncesi 'Hayır' için çalışan AGİT gözlemcisinden skandal paylaşım

Referandum öncesi 'Hayır' için çalışan AGİT gözlemcisinden skandal paylaşım

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Kirli arabalara sanat çizdi

Kirli arabalara sanat çizdi

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA