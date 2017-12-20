Antoine Griezmann, olay yaratan paylaşımı için özür diledi

Atletico Madrid’in Fransız yıldızı AntoineGriezmann, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündem yarattı.

Instagram hesabını aktif kullanan başarılı futbolcu, kendisini siyaha boyayıp basketbol forması giydiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kadrosunda birçok siyahi oyuncu olan Fransa Milli Takımı’nda forma giyen 26 yaşındaki forvetin bu hareketi, sosyal medyada ‘ırkçılık’ olarak nitelendirildi.

Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırıp, bir de yazı yazan Griezmann, “Basketbolu komedi ve şov ile birleştiren Harlem’i çok sevdiğim için bu şekilde bir fotoğraf paylaştım. İncittiğim kişilerden özür dilerim” dedi. Yüzünü siyaha boyayarak siyahileri taklit etme, 19’uncu ve 20’nci yüzyılın başında özellikle ABD’de oldukça popülerdi. Siyahilerin insan hakları mücadelesinin sonucunda bu yöntem, 1960’larda marjinalleşerek kayboldu. Günümüzde bu yöntemle mizah yapmak, ‘ırkçılık’ olarak değerlendiriliyor.

(Habertürk)