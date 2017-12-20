Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Antoine Griezmann, olay yaratan paylaşımı için özür diledi

Kendisini siyaha boyayıp basketbol forması giydiği bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Atletico Madridli ünlü futbolcu Antoine Griezmann, gelen ‘ırkçılık’ tepkileri üzerine özür diledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Atletico Madrid’in Fransız yıldızı AntoineGriezmann, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla gündem yarattı.

Instagram hesabını aktif kullanan başarılı futbolcu, kendisini siyaha boyayıp basketbol forması giydiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kadrosunda birçok siyahi oyuncu olan Fransa Milli Takımı’nda forma giyen 26 yaşındaki forvetin bu hareketi, sosyal medyada ‘ırkçılık’ olarak nitelendirildi.

Gelen tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırıp, bir de yazı yazan Griezmann, “Basketbolu komedi ve şov ile birleştiren Harlem’i çok sevdiğim için bu şekilde bir fotoğraf paylaştım. İncittiğim kişilerden özür dilerim” dedi. Yüzünü siyaha boyayarak siyahileri taklit etme, 19’uncu ve 20’nci yüzyılın başında özellikle ABD’de oldukça popülerdi. Siyahilerin insan hakları mücadelesinin sonucunda bu yöntem, 1960’larda marjinalleşerek kayboldu. Günümüzde bu yöntemle mizah yapmak, ‘ırkçılık’ olarak değerlendiriliyor.

(Habertürk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 19.12.2017

Derin Analiz - 19.12.2017

Derin suların en korkutucu canlıları

Derin suların en korkutucu canlıları

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

400 yıllık caminin sırrı çözülemiyor

Köpek mi ayı mı?

Köpek mi ayı mı?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA