Antonio Mohamed: Emre'nin kafasının içine giremiyoruz

Celta Vigo Teknik Direktörü Antonio Mohamed, Espanyol ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Emre Mor’la ilgili flaş sözler sarf etti.

Emre Mor’un arkasında olduklarını belirten Mohamed, “Normalde kadroda ve süre alabilir. Onun futbolun kolektif bir oyun olduğunu anlaması için çok çaba harcıyoruz ama onun kafasının içine giremiyoruz” dedi.

Geçen sezon rekor bonservis ücretiyle transfer edilen milli futbolcu bu sezon 7 numaralı formayla mücadele edecek.

(Ajansspor)