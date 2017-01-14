Arda rekor kırdı, Barca farka koştu

İspanya Ligi'nde Arda Turan'ın ilk 11'de başladığı maçta Barcelona, Las Palmas'ı 5-0 yendi. Takımının 4. golünü atan Arda Turan, bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı ve resmi maçlarda bir sezonda en çok gol attığı sezona ulaştı.

MESSI'NİN GOL ATMADIĞI LA LİGA TAKIMI KALMADI

Las Palmas karşısında Barcelona, Luis Suarez'in 14. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken; 52'de Lionel Messi skoru 2-0 yaptı. Lionel Messi, Las Palmas'a da gol atarken; La Liga'da gol atmadığı takım kalmadı. Arjantinli yıldız ayrıca Real Madrid efsanesi Raul'ün ardından, İspanya'da 35 farklı takıma gol atan ilk isim oldu.

57. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Luis Suarez, Barcelona'yı 3-0 öne geçirdi. Luis Suarez, Barcelona'ya transfer olduktan bu yana 79 lig maçında 70. golünü kaydetti.

ARDA TURAN'DAN KARİYER REKORU

2 dakika sonra sahneye çıkan Arda Turan oldu. Luis Suarez'in kaleciden dönen topunu ağlarla buluşturan Arda Turan skoru 4-0 yaptı. Bu sezon resmi maçlarda gol sayısını 12 yapan Arda Turan, kariyer rekoru kırdı ve bir sezondaki en çok gole ulaştı.

Maçta son sözü 80'de Aleix Vidal söyledi. Vidal, Barcelona formasıyla oynadığı 20. maçında ilk golünü kaydederken ev sahibi ekip sahadan 5-0 galip ayrıldı. Katalan ekibi, bu galibiyetin ardından puanını 38 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Sahadan farklı yenilen orta sıralardaki 24 puanlı Las Palmas ise 2002 Şubat'ındaki 7-0'lık Real Madrid yenilgisinin ardından kalesinde ilk kez 5 gol gördü.