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Arda Turan Ocak ayında Galatasaray'a geliyor

Barcelona’da forma giyen Milli yıldız Arda Turan’ın teknik direktör Valverde ile yaşadığı sorunlar, kadroya girememesi ve ardından Katalonya’daki bağımsızlık referandumu yıldız futbolcunun Barcelona’dan ayrılacağı yönündeki dedikoduları da beraberinde getirdi.

  • StarSpor - Levent GÜLTEKİN
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Barcelona’da forma giyen Arda Turan, Katalan ekibinde sıkıntılı günler geçiriyor. İspanyol teknik adam Ernesto Valverde’nin yıldız oyuncuyu son Las Palmas maçı kadrosuna dahil etmemesi ve Katalonya’daki bağımsızlık referandumu, Arda Turan’ın Barcelona’dan ayrılacağı yönündeki dedikoduları iyiden iyiye artırdı. 

Yaz transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan yıldız futbolcunun tüm bu olumsuz gelişmelerin ardından Barcelona’dan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi. Katalan ekibinin teknik patronu Ernesto Valverde, geçtiğimiz ay İspanyol medyasına Arda Turan ile ilgili, “Eğer faydalı olacağına inanırsam elbette o da takıma dahil olacaktır” açıklamasını yapmıştı.

Valverde’nin bu açıklamasının ardından Barcelona’nın oynadığı 4 resmi karşılaşmada Arda Turan’a kadroda yer vermemesi, Arda Turan’ın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi. 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut, Özbek’in sahibi olduğu Point Otel'de Arda Turan transferini masaya yatırmış fakat transfer gerçekleşmemişti. 

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