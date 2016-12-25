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Arena'da Sabri Sarıoğlu'na protesto

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçında tribünlerden yine tepki ve protesto sesleri yükseldi.

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TT Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor'un golünden sonra, tribünlerden Sabri Sarıoğlu'na tepki sesleri yükseldi. Galatasaray tribünleri ilk yarının sonlarına doğru Sabri Sarıoğlu topla buluştukça ıslıklı protestoda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada da maç öncesinde Martin Linnes'in ilk 11'de oynamamasına da tepki göstermişti.

A Spor'da yorum yapan eski hakem Erman Toroğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Ya kardeşim, bu Sabri sorunluysa yolla, değilse oynat. Sabri'nin yerine 627 oyuncu aldın, yine Sabri oynuyor. Galatasaray'a yazık olmuyor. Galatasaray'ın yönetim beyni bu kadar. Nasıl bir iş, anlaşılır değil'' ifadelerini kullandı.

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