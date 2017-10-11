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Arjantin Ekvador'u 3-1 yendi ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki son maçta Arjantin, deplasmanda Ekvador ile karşı karşıya geldi.

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Maça gol yiyerek başlayan Arjantin, Messi ile toparlandı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

Arjantin, bu kritik galibiyetle grubu ilk 4 sıra içerisinde bitirerek Dünya Kupası bileti almaya hak kazandı.

Arjantin'in Dünya Kupası'na katılmasında Brezilya'ya kaybeden Şili de etkili oldu. Şili, Brezilya'yı yenebilse, Arjantin'e bu galibiyet yetmeyecekti.

Arjantin'in galibiyet gollerini 12, 20 ve 62. dakikada Lionel Messi kaydetti. Ekvador'un golünü ise 1. dakikada Romario Ibarra attı.

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