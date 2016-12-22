Arjen Robben imzayı atıyor
32 yaşındaki yıldız Arjen Robben, Bayern Münih ile sözleşme yenilemeye çok yakın.
Bayern Münih'in CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjen Robben ile yeniden anlaşmak üzere olduklarını açıkladı.
3-0 kazanılan Leipzig maçı sonrası açıklamalarda bulunan Rummenigge, "Sanırım her şey Ocak ayında belli olacak. Robben'in yeni sözleşme imzalaması konusunda oldukça iyimserim. İki taraf da bunu istiyor." dedi.
Hollandalı yıldız, bu sezon Bayern Münih forması ile 14 maça çıktı ve 6 atıp 3 de asist verdi. (Goal)
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