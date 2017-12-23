Bayern Münih’in yıldız kanat oyuncusu Arjen Robben’den emeklilik sinyali. 2009 yılından bu yana Bayern Münih forması giyen Robben, Hollanda’nın ünlü De Volkskrant dergisine özel bir röportaj verdi.

Robben bu sezon sonu futbolu bırakıyor mu?

Bayern Münih ile sözleşmesinin bu sezon sonunda biteceğini dile getiren 33 yaşındaki oyuncu, “Her şey mümkün. Bırakabilirim, Amerika’ya gidebilir ya da Bayern’de kalabilirim. Hiçbir opsiyonu göz ardı etmiyorum. Şu anda pek fazla şey söylemeye ihtiyacım yok” dedi.

Futboldan sonraki hayatı için planlar...

Futboldan sonraki hayatı için de şimdiden planlar yapan Robben, “Belki kayak yaparım. Ya da tenis oynar, arkadaşlarımın doğum günü partilerine katılırım. Eğer bunlardan çok da keyif almazsam belki geri dönerim” ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyeler!

Hollandalı oyuncu röportajının son bölümünde ise gençlere tavsiyelerde bulundu: “Futbol size birçok güzel şey getirecek. Ama asla yeterli görmeyin. Ben her zaman kendimi kanıtlamak istedim. Her zaman.”

Son olarak 22 Kasım’daki Anderlecht maçında forma giyen Robben hafta içinde takımla birlikte idmanlara başladı. Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş’a karşı forma giymesi bekleniyor.

(Ajansspor)