Arnavutluk Milli Takımı Antalya'ya geldi

Türk Hava Yolları uçağı ile Antalya Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, burada CIP salonundan çıkış yaptı.

Arnavutluk A Milli Takımı, güvenlik tedbirleri altında otobüsle Kundu Turizm Merkezi'nde kamp yapacağı otele hareket etti.

Teknik direktörlüğünü Christian Panucci'nin yaptığı Arnavutluk A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kale: Etrit Berisha (Atalanta), Thomas Strakosha (Lazio), Alban Hoxha (Partizan)

Defans: Elseid Hysaj (Napoli), Arlind Ajeti (Crotone), Mergim Mavraj (Hamburg), Berat Djimsiti (Benevento), Frederic Veseli (Empoli), Ermir Lenjani (Sion), Ivan Balliu (Metz), Naser Aliji (Kulüpsüz)

Orta saha: Migjen Basha (Bari), Andi Lila (PAS Giannina), Ledian Memushaj (Benevento), Amir Abrashi (Freiburg), Sabien Lilaj (Skenderbeu), Astrit Ajdarevic (AEK), Odise Roshi (Akhmat Grozny), Ylber Ramadani (Velje), Taulant Xhaka (Basel)

Forvet: Eros Grezda (Osijek), Valon Ahmedi (Maribor), Azdren Llullaku (Tobol Kostanay), Armando Sadiku (Legia Varşova), Liridon Latifi (Puskas Akademia)

Antalya Stadı'nda 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak Türkiye-Arnavutluk maçı, saat 20:30'da başlayacak.