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Arsenal, David Luiz'e talip oldu

Chelsea’de teknik direktör Antonio Conte ile sorunlar yaşadığı konuşulan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen David Luiz’e, ezeli rakip Arsenal’in talip olduğu bildirildi.

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Chelsea’de teknik direktör Antonio Conte ile sorunlar yaşadığı konuşulan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen David Luiz’e, ezeli rakip Arsenal’in talip olduğu bildirildi.

Ada’nın yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan The Sun’ın haberine göre Arsenal’in hocası Arsene Wenger’in, diz sakatlığını henüz atlatamayan Brezilyalı savunma oyuncusu devre arasında transfer etmek için 25 milyon Pound’u (128 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi.

(Fanatik)

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