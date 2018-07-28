Arsenal hazırlık maçında PSG'yi dağıttı

Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlık turnuvasında Arsenal ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Arsenal teknik direktörü Unai Emery, eski takımı PSG'ye karşı çıkarken Arsenal, sahadan 5-1 galip ayrıldı ve gövde gösterisi yaptı.

Arsenal, 13. dakikada Mesut Özil ile gol perdesini açarken diğer golleri 67 ve 71'de Lacazette, 87'de Holding ve 90+4'te Nketiah'tan geldi. PSG'nin tek sayısını ise 60. dakikada Nkunku kaydetti.

Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, kötü bir hazırlık turnuvası geçirirken son iki maçta kalesinde 8 gol gördü. Fransız ekibi, önceki maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup olmuştu.

(Sporx)