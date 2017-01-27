Arsene Wenger'e ceza şoku!
İngiltere Futbol Federasyonu, Arsenal Menajeri Arsene Wenger'e, Burnley maçındaki hareketlerinden dolayı 4 maç ceza verdi.
Geçtiğimiz hafta sonu 2-1 Arsenal galibiyetiyle sonuçlanan Burnley maçında dördüncü hakeme yaptığı hareketlerden dolayı tribüne yollanan Wenger'in cezası belli oldu.
Maçın dördüncü hakemi Anthony Taylor'a sözlü sataşmada bulunan ve sonrasında ittirerek fiziksel müdahalede bulunan 67 yaşındaki teknik adam, dört maç boyunca kulübedeki yerini alamayacak.
25 bin sterlin para cezası alan Wenger, Arsenal'in FA Kupası'ndaki Southampton, ligdeki Watford, Chelsea ve Hull maçlarını tribünden takip edecek.
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