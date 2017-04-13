İspanyol basını Fenerbahçe'nin Bojan Krkic ile ilgilendiğini duyurdu
AS Gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Barcelona çıkışlı futbolcu Bojan Krkic ile ilgileniyor.
- Fotomac
Stoke City'nin ocak ayında Mainz'a kiraladığı Bojan Krkic, Bundesliga'da şans bulduğu 7 maçta gol atamadı. Gelecek sezon için Espanyol'dan teklif aldığı iddialarını twitter'dan yaptığı 'Kimseden teklif almadım' açıklamasıyla yalanlayan İspanyol forvet ile F.Bahçe'nin ilgilendiği belirtildi.
AS gazetesindeki haberde, "Henüz 26 yaşında. Hâlâ kendisiyle ilgilenen F.Bahçe gibi üst düzey takımlar var. Bojan karar vermek için yazı bekleyecek" yorumu yapıldı.
BARÇA'DA ÜNLENDİ
Stoke City ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Krkic, Barcelona altyapısında yetişti. Katalan ekibinde 104 maçta 26 gol attı. Roma (33 maç/7 gol), Milan (19 maç/ 3 gol), Ajax (24 maç/4 gol) gibi devlerde top koşturdu.
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