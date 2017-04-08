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Atiba Hutchinson'dan gol açıklaması

Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçın ardından siyah beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson mücadeleyi yorumladı.

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Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Atiba Hutchinson maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada mücadeleyi değerlendirdi.
 
Siyah beyazlı ekibin tecrübeli yıldızı şunları söyledi:
 
"Gerçekten çok eğlenceli bir maç oldu. Maçın başından itibaren iki taraf da iyi oynamaya çalıştı. İyi oynadık pozitif işler yaptık ama hatalar da yaptık genel olarak maç, seyirciler için heyecan vericiydi. Trabzonspor gibi güçlü olan bir takımı burada ilk defa yenmeyi başardık."
 
"GOLDE BANA DOKUNMAK KALDI"
 
"Golün gelişiminde Gökhan'ı gördüm ve ceza sahasındaki boşluğa doğru koştum. Gökhan harika bir top gönderdi ve benim yapmam gereken sadece kafamı uzatmaktı dokundum ve güzel bir gol oldu."

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