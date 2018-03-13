Atiba ve Cyle Larin'e milli davet!

Kanada Milli Takımı'nın 24 Mart tarihinde Yeni Zelanda ile yapacağı hazırlık maçının kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Atiba Hutchinson kadroda yer alırken siyah beyazlıların bir diğer Kanadalı futbolcusu Cyle Larin de davet aldı.

Atiba Hutchinson forma giymesi halinde Kanada Milli Takımı ile 78. maçına çıkacak.

Beşiktaş'ın devre arası transferi olan ve henüz resmi bir maça çıkmayan Cyle Larin ise Kanada Milli Takımı'nda 23 maçta oynadı.

İşte Kanada Milli Takımı'nın kadrosu;

Kaleciler: Milan Borjan, Kırmızı Yıldız Belgrad (Sırbistan); Jayson Leutwiler, Blackburn Rovers (İngiltere); Simon Thomas, FK Bodo / Glimt (Norveç).

Savunma: Derek Cornelius, FK Javor Ivanjica (Sırbistan), David Edgar, Dejan Jakovic, Los Angeles FC (MLS); Manjrekar James, Vasas Budapeşte (Macaristan); Samuel Adekugbe, Valerenga Fotball (Norveç); Marcus Godinho, Hearts (İskoçya); Ashtone Morgan, Toronto FC (MLS); Michael Petrasso, Montreal Impact (MLS).

Orta saha: Tesho Akindele, FC Dallas (MLS); Scott Arfield, Burnley (İngiltere); Jay Chapman, Toronto FC (MLS); Raheem Edwards, Montreal Etki (MLS); Atiba Hutchinson, Beşiktaş (Türkiye); Mark-Anthony Kaye, Los Angeles FC (MLS); Liam Millar, Liverpool FC (İngiltere); Jonathan Osorio, Toronto FC (MLS); Samuel Piette, Montreal Impact (MLS).

Forvet: Cyle Larin, Beşiktaş (Türkiye); Tosaint Ricketts, Toronto FC (MLS).