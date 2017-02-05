Atiker Konyaspor çeyrek finalde!
Atiker Konyaspor sahasında Ümraniyespor ile karşılaştı! Normal süresi 1-1 biten maçta, Atiker Konyaspor 120 dakika sonunda Ümraniyespor'u 2-1 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor, deplasmanda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Atiker Konyaspor 120 dakika sonunda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Atiker Konyaspor bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi. Ümraniyespor, 48. dakikada Serdar Özbayraktar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekipte 68. dakikada Serdar Özbayraktar kırmızı kart gördü. Atiker Konyaspor 84. dakikada Rangelov'un golüyle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin 90 dakika 1-1 sona erdi ve uzatmalara geçildi.
Karşılaşmanın 97. dakikasında Bajic yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını 99. dakikada Vukovic gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.
İkinci uzatma devresinde başka gol olmadı ve 120 dakika sonunda Atiker Konyaspor, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
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