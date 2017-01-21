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Atiker Konyaspor kötü gidişi durdurdu

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman'ın ekibi Atiker Konyaspor ile Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor karşılaştı. Konyaspor 2-1 kazandı.

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Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman'ın ekibi Atiker Konyaspor ile Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

Konyaspor'un gollerini 8. dakikada Deni Milosevic ile 59'da Riad Bajic ceza sahası dışından kaydetti. Rizespor'un golünü 35'te Recep Niyaz attı. Bosna Hersekli Bajic'in bu sezon ligdeki gol sayısı 9 oldu

Her iki takım da kaleye isabetli şut göndermekte güçlük çekerken, son bölümde karşılıklı ataklarla ciddi pozisyonlar yakalandı ancak başka gol sesi çıkmadı.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 27 yaparken, Rizespor 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Rizespor sahasında Karabükspor'u ağırlayacak.

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