Atiker Konyaspor lige tutundu!
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, Kayserispor'u Eto'o ve Jahovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, Kayserispor'u konuk etti.
Mücadelenin hemen başında sahneye çıkan tecrübeli dünya yıldızı Samuel Eto'o henüz 4. dakikada Atiker Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında Kayseri ekibi beraberlik golü için yüklense de başarılı olamadı. 75 dakikada Mehdi'nin kırmızı görmesiyle Konyaspor 10 kişi kaldı. Kayserispor'da 90+2'de Lung rakibini gole giderken düşürüp kırmızı kart gördü. Faulden doğan serbest vuruşta ağları bulan Jahovic skoru belirledi.
Bu sonuçla A. Konyaspor puanını 24'e yükseltirken Kayserispor 41 puanda kaldı.
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