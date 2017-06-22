Atiker Konyaspor Mehdi Bourabia ve Abdou Razack Traore ile sözleşme imzaladı
Atiker Konyaspor, Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia'yla 3, eski oyuncusu Abdou Razack Traore ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu ve ülkemizi gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek Atiker Konyaspor, Levski Sofya'nın Faslı orta sahası Mehdi Bourabia'yı renklerine kattı.
Aykut Kocaman'ın ayrılmasından sonra Mustafa Reşit Akçay'la anlaşan Atiker Konyaspor, hem sağ kanatta hem de orta sahanın göbeğinde oynayabilen Bourabia'yla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
25 yaşındaki oyuncu geçen sezon oynadığı 31 resmi maçta 2 gol attı, 3 de asist yaptı.
TRAORE GERİ DÖNDÜ
Atiker Konyaspor, eski oyuncusu Abdou Razack Traore'yi de renklerine bağladı. Geçen sezonu Kardemir Karabükspor'da geçiren 28 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
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