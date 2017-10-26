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Atiker Konyaspor, Mehmet Özdilek ile anlaştı!

Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaştıklarını açıkladı.

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Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştıklarını açıkladı.
 
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
 
"Atiker Konyaspor Yönetim Kurulumuz Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'i getirdi.
 
Teknik direktör konusunda çalışmalarını titizliklikle sürdüren yönetim kurulumuz Ankara'da bir araya geldiği tecrübeli teknik direktör Mehmet Özdilek ile her konuda anlaştı.
 
Görüşmeye Atiker Konyaspor'umuz adına başkan yardımcımız Ali Kaya, As başkanımız Mehmet Günbaş, Futbol Şube Sorumlumuz Fatih Tınmaz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer Zeren katıldı.
 
Sayın hocamız yarın Konya'ya gelecek, kulübümüzle sözleşme imzalayacak ve akşamki antrenmanda takımımızın başında yer alacak."

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