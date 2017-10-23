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Atiker Konyaspor teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan Atiker Konyaspor’da flaş gelişme.

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Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Kayserispor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Atiker Konyaspor'da yönetim kurulunun akşam saatlerinde olağanüstü toplandığını kaydeden Baydar, "Mustafa Reşit Akçay ile görüşerek yollarımızı ayırdık. Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başlıyoruz. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak" dedi.

Mustafa Reşit Akçay, Atiker Konyaspor'un başında çıktığı Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Geçen sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlayarak yeni sezon öncesi Turkcell Süper Kupa'yı da alan yeşil-beyazlı takım Süper Lig'de 7 puanla 17. sırada yer alıyor.

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