Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay: Doğru yolda ilerliyoruz

Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Marsilya'ya 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları;

"Beşiktaş maçından sonra en iyi maçlarımızdan birini oynadık. Skor açısından etkilenebiliyoruz"

DOĞRU YOLDAYIZ

"Mümkün olduğunca bu skorlar bizi mutsuz etmemeli, heyecanımızı düşürmemeli. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu maçlar bizim için hem yüzleşme anlamında, hem de kendimizi tekrar test etme anlamında önemli."

BEŞİKTAŞ MAÇI...

"Beşiktaş maçı zor bir maç. Onlar da deplasmanda 3-1 kazandı. Yaratıcı, problem çözen oyuncuları var. Beşiktaş'ın torbadan tavşan çıkartan oyuncuları var. Biz yine de mücadelemizle bunların üstesinden geleceğiz"