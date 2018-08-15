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Atiker Konyaspor'dan TL hamlesi

Atiker Konyaspor, Antalyaspor ile oynayacakları maça TL simgesi bulunan forma ile çıkacağını açıkladı.

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Atiker Konyaspor, Antalyaspor ile oynayacakları Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçına TL simgesiyle çıkacağını açıkladı.

İşte Atiker Konyaspor resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Atiker Konyaspor'umuz milli birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Antalyaspor maçına sol kolunda Türk Lirası Simgesiyle çıkacak.

Son dönemde ülkemiz üzerine oynanan büyük oyunlar ve operasyonlara Atiker Konyaspor'umuz kayıtsız kalmadı. Kulübümüz TFF'ye başvurarak Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında formamızın sol kolunda Türk Lirası Simgesiyle ₺ çıkmak için başvuruda bulundu.

Başkanımız Hilmi Kulluk "Devletimizin ve milletimizin bekası için böylesi günlerde futbol camiasının bir araya gelerek bütünleşmesi ve dik bir duruş sergilemesi son derece önemli. Atiker Konyaspor olarak bu kıvılcımı bu şekilde başlatıyoruz ve bütün takımları da bu eyleme destek vermeye davet ediyoruz" dedi."

(Sporx)

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