Atletico Madrid, Celta Vigo'yu ile 3-2 mağlup etti
La Liga'nın 22. hafta mücadelesinde Atletico Madrid evinde Celta Vigo'yu ile 3-2 mağlup etti.
La Liga'da 22. hafta Vicente Calderon'da Atletico Madrid ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Gustova Cabral ile Celta Vigo 1-0 öne geçti. Mücadelenin 11. dakikada Atletico Madrid'e skora dengeyi getiren golü kaydeden Torres, 30. dakikada takımını öne geçirecek penaltı atışından yararlanamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
İkinci yarıda galibiyet golünü arayan Atletico Madrid, 78. dakikada John Guidetti'nin golüne engel olamadı. Karşılaşmanın 86. dakikada Yannick Carrasco ile gol bulan Atletico Madrid, 88. dakikada oyuna sonradan dahil Griezmann ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 3-2 kazandı.
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