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Atletico Madrid çeyrek finale yükseldi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid, Lokomotiv Moskova'yı toplamda 8-1'lik skorla geçerek çeyrek finale yükseldi.

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Atletico Madrid, 3-0'ın rövanşında Lokomotiv Moskova deplasmanına çıktı ve 5-1'lik galibiyetle birlikte toplam 8-1 skoru yakalayarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
 
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Correa, 47. dakikada Saul, 65. ve 70. dakikalarda Torres ile 85. dakikada Griezmann'dan geldi.
 
Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes de 90 dakika forma giydi. Atletico Madrid'de Filipe, 62. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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