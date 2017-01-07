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Atletico Madrid deplasmanda hata yapmadı

İspanya La Liga'da Atletico Madrid, deplasmanda Eibar'ı 2-0 mağlup etti. İşte Eibar - Atletico Madrid maçından detaylar...

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İspanya La Liga'nın 17. haftasında Eibar kendi sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Atletico Madrid sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Saul Niguez ve 74. dakikada Antoine Griezmann kaydetti.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 31'e yükseltti. Eibar ise 23 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Atletico Madrid, kendi sahasında Real Betis'i konuk edecek. Eibar ise deplasmanda Sporting Gijon ile karşılaşacak.

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