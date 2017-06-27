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Austin Daye Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu

Galatasaray Odeabank'ta yaprak dökümü devam ediyor. Takıma veda eden son isim twitter’dan yaptığı açıklamayla ayrılığı duyuran Austin Daye oldu.

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Ergin Ataman'ın ayrılığının ardından takımın başına Erman Kunter'i getiren Galatasaray'da ayrılık listesine Austin Daye de eklendi.
 
ABD'li yıldız; "Artık resmen serbest bir oyuncuyum. Galatasaray’a bana ve kariyerime kattığı her şey için teşekkür ediyorum. Taraftarlara Abdi İpekçi’yi Avrupa’nın en iyi atmosferine büründürdükleri ve sürekli arkamızda oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum" sözleriyle ayrılığı açıkladı.
 
29 yaşındaki oyuncu, bir yıl formasını giydiği Galatasaray Odeabank’ta ligde 10.5 sayı 4.3 ribaunt, Euroleague'de 8.7 sayı 3 ribaunt istatistikleri yakalamıştı.
 
Geçtiğimiz günlerde Alex Tyus da sarı-kırmızılı kulübe veda etmişti.

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