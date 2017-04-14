İspanyol medyasından çarpıcı manşet! 'Acı çekecekler'

Tansiyonu yüksek mücadelede Beşiktaş'ın hataları ve Lyon'un dönüşü sürpriz olarak yorumlandı.

Siyah-beyazlı temsilcimizin arka arkaya yediği hatalı goller sonucu mağlup olması şaşkınlık yarattı. L’Equipe gazetesi, Lyon’un en umutsuz anında geri döndüğünü belirtip, “67 dakika önde giden Beşiktaş’a karşı maç 2 dakikada bitti” vurgusunu yaptı.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Olympique Lyon’a karşı aldığı dramatik yenilgi, dış basında geniş yer buldu. Hem gecenin yüksek tansiyonda geçmesi hem de 90 dakikanın bitiş şekli başta Fransa olmak üzere Avrupa medyasında ilgi topladı.



Fransa’nın köklü gazetesi L’Equipe, siyah-beyazlıların uzun süre üstün götürdüğü maçta geri dönüşünü sürpriz olarak verdi. L’Equipe, “2 dakikada bitti” başlığını atarken, “67 dakika önde olan Beşiktaş’tı. Umutsuz bir maç geçiren O.Lyon, Tolisso ve Morel’in golleriyle zafere gitti. 2 dakikada bitti” ifadeleri kullanıldı.



Le Monde da çılgın bir futbol gecesi yaşandığını belirtti. Fransız gazete, “Çılgın geceden galip çıkan Olympique Lyon oldu" Eurosport da benzer şekilde gerçek dışı bir maçın oynandığını kaydedip, “İnanılmaz Lyon. Gerçek dışı bir gecenin sonundan galibiyet çıkaran Lyon oldu. 74 saniyede Morel ve Tolisso ile kazandılar” diye yazdı.

Korkunç hatalar

İngiltere’de de maç geniş yer buldu. The Sun gazetesi, Fabricio’nun maçın kaderini etkilediğini yazarak, “Fabri’nin korkunç hataları, 2 dakikada 2 gol, Lyon geri döndü” yorumunda bulundu.

İspanya’da Mundo Deportivo, Lyon’u Türkiye’de zor bir maçın bekleyeceğini kaydederek, “Lyon, geri dönmeyi başardı ancak Türkiye’deki maçta acı çekecek” görüşünü belirtti. Hollanda’dan Voetbal International, “Lyon sadece 2 dakikada maçı bitirmeyi başardı” yorumuyla geceyi sundu. UEFA.com da resmi sitesinden, “Lyon 2 dakikada 2 hatalı golle Beşiktaş’ın önüne geçmeyi başardı” ifadeleriyle maçın tanımını yaptı.