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Borussia Dortmund uçağı kaza tehlikesi atlattı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un uçağı acil geri dönüş yaptı. Akıllara Chapecoense faciasını getirdi.

  • Hürriyet
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Cumartesi günü Werder Bremen ile oynadıkları lig maçı sonrası Erfurt ile bir dostluk maçı yapmak için harekete geçen Dortmund kafilesi kazadan kıl payı kurtuldu.
 
Erfurt’a gitmek için uçağa binen Dortmund takımı yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Ruhr bölgesine geri dönmek zorunda kaldı. Yoğun sis bulutunun sardığı havaalanına inmek için birkaç deneme yapan pilot başarısız olunca rotasını yeniden Dortmund’a çevirdi.
 
Chapecoense faciasını akıllara getiren bu olayın ardından Dortmund Kulübü önemli bir şeyin olmadığını belirtirken en kısa sürede Erfurt ile karşılaşacaklarını açıkladı.

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