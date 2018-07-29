Avrupa kulüpleri Hırvat stoperin peşinde

AVRUPA’NIN üç büyük kulübü, Dünya Kupası’nda gösterdiği başarılı performansla parlayan Beşiktaş’ın stoperi Domagoj Vida’yı renklerine bağlamak için büyük bir yarışa girişti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham, Beşiktaş’ın kapısını Vida için 22 milyon euroluk teklifle çalmış ancak Siyah-Beyazlı yöneticiler tarafından bu öneri az bulunmuştu.

DAHA sonra devreye Fransa Ligue 1 temsilcisi Monaco girip fiyat arttırdı. Vida için Beşiktaş’a menajerler aracılığıyla 30 milyon euroluk bir teklifin geldiği öne sürüldü. Beşiktaş yönetiminin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ve West Ham United ile bir başka İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’a “Monaco’dan 30 milyon euroluk teklif var. Sizlerin de yeni önerilerini bekliyoruz” diyerek haber gönderdiği vurgulandı.

İNGİLİZ basınında çıkan haberlere göre West Ham’ın Vida için Beşiktaş’a yeni bir teklif sunacağı, Liverpool Menajeri Jürgen Klopp’un çok istediği Hırvat stoper için Liverpool’un da Kartal’a yüklü bir öneriyle geleceği belirtildi. Devlerin arasındaki bu yarışı sessizce izleyen Beşiktaş, Vida’yı en fazla fiyatı verene satıp kasasını doldurma peşinde. Transferde Hırvat stoperin isteği de büyük rol oynayacak.