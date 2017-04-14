Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçları tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lyon'a 2-1 mağlup oldu. İşte gecede alınan toplu sonuçlar...
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United deplasmanda Anderlecht ile 1-1 berabere kaldı. Celta Vigo sahasında Genk'i 3-2 mağlup ederken Ajax kendi evinde Schalke 04'ü 2-0 yendi.
İşte gecede alınan toplu sonuçlar;
Ajax 2-0 Schalke 04
Anderlecht 1-1 Manchester United
Celta Vigo 3-2 Genk
Lyon 2-1 Beşiktaş
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