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Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali ilk maçları tamamlandı. Temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lyon'a 2-1 mağlup oldu. İşte gecede alınan toplu sonuçlar...

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United deplasmanda Anderlecht ile 1-1 berabere kaldı. Celta Vigo sahasında Genk'i 3-2 mağlup ederken Ajax kendi evinde Schalke 04'ü 2-0 yendi.

İşte gecede alınan toplu sonuçlar;

Ajax 2-0 Schalke 04

Anderlecht 1-1 Manchester United

Celta Vigo 3-2 Genk

Lyon 2-1 Beşiktaş

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