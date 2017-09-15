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Avrupa Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı! İşte gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları tamamlandı.

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Tüm gruplarda ilk maçların sonuçları belli olurken, C Grubunda bulunan Medipol Başakşehir, Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibine 1-0 yenildi. Olympique Marsilya'nın golünü 48'inci dakikada Adil Rami kaydetti.
 
D Grubu'nda ise Austria Wien, Milan ile karşılaştı. Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 7'nci dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Çalhanoğlu, karşılaşmada 2 de asisit yaparak Milan'ın mücadeleden 5-1 galip ayrılmasında önemli rol oynadı.
 
Öte yandan 22.05'te oynanması gereken Arsenal - Köln maçı güvenlik sebebiyle 1 saat gecikmeli başladı. İddiaya göre mücadelenin geç başlamasının sebebinin Kölnlü taraftarların kendileri için ayrılan 2 bin 500 biletin yanı sıra karşılaşma öncesinde Arsenal kulübüne üye olup stadyum gişelerinden bilet almaları gösterildi.
 
Günün sonuçları şu şekilde:
 
Kopenhag - Lokomotiv Moskova: 0-0
 
Zlin - Sheriff: 0-0
 
Apollon - Olympique Lyon: 1-1
 
Atalanta - Everton: 3-0
 
Rijeka - AEK: 1-2
 
Austria Wien - Milan: 1-5
 
Hoffenheim - Braga: 1-2
 
Young Boys - Partizan: 1-1
 
Dinamo Kiev - Skenderbeu: 3-1
 
Slavia Prag - Maccabi Tel Aviv: 1-0
 
Villarreal - Astana: 3-1
 
Real Sociedad - Rosenborg: 4- 0 
 
Vardar - Zenit: 0- 5
 
Vitesse - Lazio: 2- 3
 
Zulte Waregem - Nice: 1- 5
 
Hertha Berlin - Athletic Bilbao: 0- 0
 
Zorya  - Östersunds: 0- 2 
 
Vitoria: 0 - Salzburg: 3
 
Kızılyıldız - BATE: 1- 1
 
FCSB - Viktoria Plzen: 3-0
 
Hapoel Beer Sheva - Lugano: 2- 1

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