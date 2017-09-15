Avrupa Ligi'nde ilk maçlar tamamlandı! İşte gecenin sonuçları...
UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları tamamlandı.
Tüm gruplarda ilk maçların sonuçları belli olurken, C Grubunda bulunan Medipol Başakşehir, Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya ekibine 1-0 yenildi. Olympique Marsilya'nın golünü 48'inci dakikada Adil Rami kaydetti.
D Grubu'nda ise Austria Wien, Milan ile karşılaştı. Milan'da forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 7'nci dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Çalhanoğlu, karşılaşmada 2 de asisit yaparak Milan'ın mücadeleden 5-1 galip ayrılmasında önemli rol oynadı.
Öte yandan 22.05'te oynanması gereken Arsenal - Köln maçı güvenlik sebebiyle 1 saat gecikmeli başladı. İddiaya göre mücadelenin geç başlamasının sebebinin Kölnlü taraftarların kendileri için ayrılan 2 bin 500 biletin yanı sıra karşılaşma öncesinde Arsenal kulübüne üye olup stadyum gişelerinden bilet almaları gösterildi.
Günün sonuçları şu şekilde:
Kopenhag - Lokomotiv Moskova: 0-0
Zlin - Sheriff: 0-0
Apollon - Olympique Lyon: 1-1
Atalanta - Everton: 3-0
Rijeka - AEK: 1-2
Austria Wien - Milan: 1-5
Hoffenheim - Braga: 1-2
Young Boys - Partizan: 1-1
Dinamo Kiev - Skenderbeu: 3-1
Slavia Prag - Maccabi Tel Aviv: 1-0
Villarreal - Astana: 3-1
Real Sociedad - Rosenborg: 4- 0
Vardar - Zenit: 0- 5
Vitesse - Lazio: 2- 3
Zulte Waregem - Nice: 1- 5
Hertha Berlin - Athletic Bilbao: 0- 0
Zorya - Östersunds: 0- 2
Vitoria: 0 - Salzburg: 3
Kızılyıldız - BATE: 1- 1
FCSB - Viktoria Plzen: 3-0
Hapoel Beer Sheva - Lugano: 2- 1
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