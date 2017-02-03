Barcelona Mesut Özil için Arda Turan artı 30 milyon euro demeye hazırlanıyor

Arsenal’de oynadığı futbolla İngilizleri kendisine hayran bırakan ve Premier Lig’de daha fazla değerlenen Mesut Özil Barcelona’ya transfer olma yolunda. Daha önce Real Madrid’de top koşturan süper yıldız için Katalan kulübünün Arda Turan artı 30 milyon Euro teklif edeceği iddia edilirken, Arsenal’in bu teklife sıcak baktığı, Wenger’in Özil’in yerini bir başka Türk yıldız Arda Turan’la doldurmak istediği öğrenildi.



ARDA TURAN ARSENE WENGER'E SICAK BAKIYOR

Genelde İspanyol kulüpleriyle çalışan bir FIFA Menajerinin verdiği bilgilere göre; Arsenal’le sözleşme yenilemeyen ve Barcelona’ya transfer olmak isteyen Mesut Özil’in, Katalan devine giderek hem La Liga’da tekrar boy göstermek istediği, hem de daha önce Real Madrid’de kendisi hakkında ortaya atılan olumsuz iddialara cevap vermeyi hedeflediği belirtildi. Ocak ayında Çin kulüplerinden astronomik teklifler alan Arda Turan’ın Arsenal’e olumlu yaklaştığı ifade edilirken, milli futbolcunun Premier Lig’de Arsene Wenger’le çalışmaya her zaman ‘Evet’ demeye hazır olduğunun altı çizildi.



ATLETİCO MADRİD'DEN BARCELONA'YA GİDERKEN ARSENAL AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Daha önce Arsenal hakkında açıklamalarda bulunan Arda Turan, kendi stilinin Barcelona’ya uygun olduğunu söylemiş ve “Kulübe imza atacağım zaman dürüstçe düşündüm. Eğer iyi oynarsam Arsenal’e gidebilirdim ama Barcelona’ya gelebilmem için çok iyi oynamış olmam gerekiyordu. Benim stilim basit, kısa paslarla oynama, gerektiğinde agresif ama sahaya kalitenizi yansıtmak üzerine kurulu. O yüzden stilimin Barcelona’ya uygun olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullanmıştı.



Arda Turan bu sezon Barcelona'da şu ana kadar 25 maçta 13 gol 6 asist yaptı.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor