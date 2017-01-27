Avustralya Açık'ta Nadal-Federer finali

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı final mücadelesinde 9 numaralı seribaşı İspanyol Nadal ile 15 numaralı seribaşı Bulgar Dimitrov karşılaştı.

Daha önce birbirleriyle yaptıkları 8 maçın 7'sini kazanan Nadal, bu müsabakaya da hızlı başladı. Dimitrov'un servisini 4. oyunda kıran İspanyol raket, ilk seti 6-3 aldı.

İkinci sette dengeli mücadelenin ardından tenisçiler, birbirlerinin servis oyununu birer kez kırdı. Sert servisleri ve "forehand" vuruşlarıyla oyunun kontrolünü ele alan Dimitrov, uzun rallilerden galip ayrılarak seti 7-5 aldı ve durumu 1-1'e getirdi.

Kariyerinde 14 grand-slam şampiyonluğu bulunan Nadal ile ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale kalan Dimitrov, üçüncü ve dördüncü sette birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı. 6-6'lık eşitliğin ardından tie-break'e giden iki setten ilkini 7-5'le Nadal, diğerini ise 7-4'le Dimitrov kazanınca skor 2-2'ye geldi.

Final setinde file önünden sayılar bulanan Nadal, 9. oyunda Dimitrov'un servisini kırdı. Kalan bölümde skor avantajını koruyan İspanyol tenisçi, seti 6-4, karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Finalin adı Nadal-Federer

İspanyol Nadal, 2009 yılında kupaya uzandığı Avustralya Açık finalinde ezeli rakibi İsviçreli Roger Federer ile 29 Ocak Pazar günü karşılaşacak.