Avustralya Futbol Federasyonu'ndan Ben O'Neill: Fatih Terim'i yalanlamıyoruz

Avustralya Futbol Federasyonu'ndan Ben O'Neill Skorer'e konuştu, O'Neill geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek Federasyonu ile görüşen Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Igor Tudor'dan boşalan koltuk için Fatih Terim ismi geçerken, deneyimli teknik adamın boşta olan Avustralya Milli Takımı'nın da adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor. Avustralya Futbol Federasyonu'ndan bir yetkiliye, ülke basınında çıkan bu iddianın doğru olup olmadığını sorduk.

'Özel kurul oluşturduk'

Fatih Terim ismini ne doğrulayacağını ne de yalanlayabileceğini söyleyen Ben O'Neill, "Teknik adam konusunda adayları içeren bir liste oluşturuldu. Ve yeni antrenörün kim olacağını belirleyecek bir de özel kurul oluşturuldu. Bu kurul Şubat ayına kadar kararını verecek ve Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı'nın başında kim olacağını belirleyecek" dedi.