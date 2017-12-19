Avustralya Futbol Federasyonu'ndan Ben O'Neill: Fatih Terim'i yalanlamıyoruz
Avustralya Futbol Federasyonu'ndan Ben O'Neill, Fatih Terim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Avustralya Futbol Federasyonu'ndan Ben O'Neill Skorer'e konuştu, O'Neill geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek Federasyonu ile görüşen Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da Igor Tudor'dan boşalan koltuk için Fatih Terim ismi geçerken, deneyimli teknik adamın boşta olan Avustralya Milli Takımı'nın da adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor. Avustralya Futbol Federasyonu'ndan bir yetkiliye, ülke basınında çıkan bu iddianın doğru olup olmadığını sorduk.
'Özel kurul oluşturduk'
Fatih Terim ismini ne doğrulayacağını ne de yalanlayabileceğini söyleyen Ben O'Neill, "Teknik adam konusunda adayları içeren bir liste oluşturuldu. Ve yeni antrenörün kim olacağını belirleyecek bir de özel kurul oluşturuldu. Bu kurul Şubat ayına kadar kararını verecek ve Dünya Kupası'nda Avustralya Milli Takımı'nın başında kim olacağını belirleyecek" dedi.
'Fatih Terim'i tanıyoruz'
Avustralya Futbol Federasyonu medya-iletişim direktörü, 'Fatih Terim'i tanıyıp tanımadıkları' sorumuza da yanıt verdi. O'Neill, "Fatih Terim'in kim olduğunu biliyoruz. Türk Milli Takımı ve Galatasaray ile başarılar kazanmış bir teknik adam olduğunun farkındayız" diye konuştu.
Popovic'in Kanguru rüyası
Öte yandan Karabükspor ile yolları ayrılan Tony Popovic'in de olası adaylar arasına dahil olduğu yönünde yeni iddialar da ortaya atıldı. Avustralya Futbol Federasyonu daha çok yabancı hocaya yönelse de, Popovic'in yerli adaylar arasında şansını deneyeceği, Kangurular'ın başına geçmenin kendisinin rüyası olduğu belirtildi.
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