Ayew'in babası transferden 846 bin euro kazandı

Andre Ayew’in Fenerbahçe’ye transferinde babasına kazandırdığı ortaya çıktı. Ghanaweb internet sitesinin haberine göre Abedi Pele bu transferden 846 bin euro komisyon aldı.

Haberin devamında Abedi Pele’nin, oğlunun kiralık olarak Fenerbahçe’ye transfer olmasında bir nevi aracı rolü oynadığı oynadığı belirtildi. Abedi Pele’nin, Andre Ayew 2015’te Swansea’ye gittiğinde de oğlunun menajerliğini yaptığı hatırlatıldı.

Abedi Pele’nin bu transfer için oğluyla birlikte özel jetle İstanbul’a gittiği de aktarıldı.

(Skorer)