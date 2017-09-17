Aykut Kocaman, Alanyaspor karşısında Janssen'e şans verecek

Skrtel’in sakatlığı nedeniyle savunmada Neustadter’e yer verecek olan sarı-lacivertlilerin teknik patronu, Valbuena’nın defansif hamlelerinin yetersiz kalması nedeniyle Hasan Ali’ye şans tanımayı planlıyor. Forvette ise daha formda görülen Hollandalı oynayacak, Soldado ise hamle oyuncusu olacak.

Fenerbahçe, bugünkü Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak seri galibiyetlere başlamak isterken, teknik direktör Aykut Kocaman ise sisteminden vazgeçmeyip, değişik oyuncularla sonuca gitmek isteyecek. Sarı-lacivertliler istatistiklere bakıldığında topla oynama başta olmak üzere birçok ofansif veride önde olsa da, bunu sonuca yansıtamamıştı. Janssen’in katılımı ve Soldado’nun da desteği ile gol sorununa bu maçta çözüm bulunacağı düşünülüyor.

Özgüven sorunu

Bu maçtan puan alarak Beşiktaş derbisine biraz daha rahat çıkmayı planlayan sarı-lacivertliler, bu 6 puanın kazanılmasının ligin kaderini belirleyeceğine inanıyor. Teknik heyet yaptığı toplantılarda da bu iki maçın öneminden sıklıkla söz ediyor.

Önceki maçlardaki alınan sonuçların özgüven problemi yarattığını tespit eden Kocaman ve ekibi, ısrarla doğru oyun oynadıklarını ve mutlaka sonucun bir şekilde geleceğini ifade ediyor. Bunu da sık sık futbolculara aktarıyor.

Fenerbahçe’de Skrtel’in sakatlığı sebebiyle savunmada sıkıntı yaşanıyor. Slovak futbolcunun yerine Neustadter’in oynaması bekleniyor.

Kontratak takımı

Takımın en önemli isimlerinden olan Valbuena’nın savunmaya yeteri kadar destek vermemesi ve burada oluşan açık ile alakalı olarak teknik heyetin bir hamle yapması söz konusu... Bugünkü maçta savunması daha güçlü olan Hasan Ali Kaldırım’ın, Valbuena’nın hemen arkasında oynaması üzerine de çalışmalar yapıldı.

Takımın yeni golcüsü Janssen’in bugünkü maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Futbolcunun, Soldado’ya göre fizik açıdan daha iyi durumda olduğu belirtildi. Bu nedenle genç golcü ile maça başlanması, ardından ihtiyaca göre çift forvete dönülmesi de taktik planlar arasında yer alıyor. İyileşen Mehmet Ekici ve Alper’in ise ilk 11’de yer alması zor gözüküyor.

Fenerbahçe teknik heyeti, Aytemiz Alanyaspor analizini de tamamladı. Buna göre ev sahibi takımın en güçlü olduğu bölge kontrataklar... Bu nedenle Kocaman ve arkadaşları orta saha ve savunma hattını bu konuda özel olarak uyardı.

(Milliyet)