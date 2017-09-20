Aykut Kocaman Beşiktaş derbisinde çift ön libero, tek forvet sistemini bozmayacak

Tuna TUNCA | ÖZEL HABER

Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapamayan ancak son hafta Alanyaspor deplasmanında aldığı farklı galibiyet ve nispeten iyi oyunla moral bulan Fenerbahçe’de bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi hayati önem taşıyor. Siyah-Beyazlılar’ın 5 puan gerisinde bulunan Sarı Kanarya, bu maçı kazanarak hem puan farkını 2’ye düşürmek, hem de taraftarıyla barışmak istiyor.

Derbide merak edilen konuların başında ise Fenerbahçe’nin zorlu maça nasıl bir kadro ile çıkacağı geliyor. Zira basında bir süredir Aykut Kocaman’ın çift forvet ve tek ön liberoya döneceği haberleri yer alıyordu ancak tecrübeli teknik adam Alanyaspor maçında da tek forvet ve çift ön liberoluk ana sisteminden vazgeçmedi.

Aykut Kocaman’ın, bilhassa taraftarların hoşnut olmadığı çift ön liberolu sistemi Beşiktaş derbisinde de uygulayacağı öğrenildi.

KALE VOLKAN’A EMANET

Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında Carlos Kameni’ye görev veren Kocaman’ın Beşiktaş maçında kaleyi -her ne kadar eleştirilse de- derbilerde iyi bir performans sergileyen Volkan Demirel’e emanet edeceği bildirildi. Defans göbeğinde ise işler biraz daha karışık gibi... Kasığında problem olan ve cuma gününe kadar takımla birlikte çalışamayacak Martin Skrtel’in oynaması zor görünüyor ancak yine de tecrübeli stoper için son karar cuma günü yapılacak idmandan sonra verilecek. Skrtel’in oynamaması durumunda Kocaman’ın savunmanın ortasında Neto - Neustadter ikilisine görev vermesi bekleniyor. Tecrübeli hocanın kafasındaki diğer alternatif ise Neto - Mehmet Topal ikilisi.

Savunmanın sağında Isla’dan vazgeçmeyecek olan Kocaman, sol bekte savunması İsmail Köybaşı’na göre daha iyi olan ve Quaresma’yı durdurması açısından daha verimli olacak Hasan Ali Kaldırım’a görev verecek.

Derbide orta saha hakimiyetini rakibe vermek istemeyen Aykut Kocaman, Mehmet Topal - Josef de Souza ikilisiyle Atiba ve Oğuzhan’a baskı uygulayıp siyah-beyazlıların pas trafiğine engel olmaya çalışacak. Düşük bir ihtimal de olsa Mehmet Topal’ın stoperde oynaması koşuluyla orta saha göbeğindeki ikilinin Ozan Tufan - Josef olma olasılığı da bulunmakta.

DİRAR’IN YERİNE ALPER

Alanyaspor maçının 32. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkan Nabil Dirar’ın kasığında 1. derece yırtık tespit edildi ve derbide forma giyemeyecek. Aykut Kocaman sağ kanatta Nabil Dirar’ın yerine Alper Potuk’a görev verecek. Sol kanatta ise Fenerbahçe’nin bu sezon en fazla takdir toplayan futbolcusu Mathieu Valbuena oynayacak. Transferi taraftarları en çok heyecanlandıran ancak şu ana kadar kendisinden istenileni sahaya yansıtamayan Giuliano ise 10 numara pozisyonunda kendisine yer bulacak.

JANSSEN YENİDEN İLK 11’E

Sarı-lacivertli taraftarların derbi kadrosundaki en çok merak ettiği mevki ise şüphesiz forvet hattı. Alanyaspor maçındaki performansı ve attığı golle teknik ekip ve taraftarların beğenisini kazanan yeni transfer Vincent Janssen, Beşiktaş derbisinde de Aykut Kocaman’ın gol umudu olacak.

FENERBAHÇE’NİN DERBİYE ŞU KADROYLA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Volkan Demirel, Isla, Neto, Neustadter (Mehmet Topal), Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal (Ozan Tufan), Alper Potuk, Valbuena, Giuliano, Janssen