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Aykut Kocaman çift forvete dönüyor

Aykut Kocaman, hücumdaki etkinliği artırmak adına sisteminde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Başarılı teknik adam, idmanlarda Soldado-Janssen ikilisine birlikte şans verdi.

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Fenerbahçe’de ilk 4 haftada alınan 5 puan büyük hayal kırıklığı yarattı. Bir türlü beklenen futbolun sergilenememesi ve peş peşe gelen kötü sonuçlar, Aykut Kocaman’ı arayışa yönlendirdi. Başarılı teknik adam, çıkışa geçmek için sistemde değişikliğe gitmeye karar verdi.

Kocaman, Konyaspor’da önemli başarılar yakaladığı çift forvetli taktiği Fenerbahçe’de de denemeye başladı. Dünkü idmanda oynanan çift kale maçta Roberto Soldado ile Vincent Janssen ikilisi birlikte oynadı. 52 yaşındaki teknik adam, öğrencilerinin uyumu ve sergiledikleri performanstan memnun kaldı.

Kulübeye kim gidecek?

Sarı-Lacivertliler çift forvetli sisteme dönerse hangi ismin dışarıda kalacağı merak konusu. 4-4-2 oynanması halinde seçeneklerden biri Giuliano’nun yedek kalması. Bir diğer alternatif ise Brezilyalı’nın sağ kanada, Dirar’ın ise sağ beke geçmesi. Bu durumda İsla’ya kulübe yolu gözükecek. Aykut Kocaman, hafta boyunca yapacağı denemelerden sonra kararını verecek.    

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